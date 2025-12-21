Serie D dove vedere Ischia-Nocerina | streaming gratis e diretta TV in chiaro?

Oggi pomeriggio alle ore 14.30 si disputerà la partita tra Ischia e Nocerina, valida per la 17ª giornata di Serie D. L'incontro si terrà allo stadio “Enzo Mazzella”. Per seguire l'evento, ecco le opzioni disponibili per la visione in streaming gratuito e in diretta TV in chiaro.

Oggi pomeriggio alle ore 14.30 allo stadio “Enzo Mazzella” si disputerà il match tra Ischia-Nocerina, valevole per la 17.a giornata (ultima d’andata) del campionato di Serie D (girone G), che in classifica vede le due squadre rispettivamente al decimo e terzo posto con 21 e 30 punti. Sono 17 i precedenti in terra ischitana, con . Potrebbe interessarti:. Dove vedere il Cono d’Ombra: la storia di Denis Bergamini. Piattaforme e disponibilità in tv e streaming. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

