Nido Parco un’oasi per 46 bambini

Nido Parco è uno spazio dedicato a 46 bambini, progettato per offrire un ambiente sicuro e stimolante. Più di un semplice asilo, rappresenta un passo avanti nel miglioramento dei servizi per le famiglie e il futuro della città. Un luogo che favorisce lo sviluppo dei più piccoli, contribuendo a creare una comunità più attenta alle esigenze delle famiglie e alla crescita delle nuove generazioni.

"È molto più di un asilo: è il segno concreto di una città che cambia mettendo, al centro le famiglie e il futuro della città". Così il sindaco di Sassuolo Matteo Mesini a margine della cerimonia di inaugurazione del nuovo Nido Parco, struttura educativa all'avanguardia che rafforza in modo significativo l'offerta dei servizi per la prima infanzia sul territorio. La nuova struttura, la cui realizzazione ha comportato un paio di anni di lavoro e un investimento di circa 3 milioni di euro, 2,75 dei quali finanziati da fondi PNRR, accoglie complessivamente 46 bambini, grazie anche all'attivazione di due nuove sezioni lattanti da dieci posti ciascuna, pensate per offrire un servizio educativo già nei primi 12 mesi di vita, affiancate alle sezioni dedicate ai bambini più grandi.

Che emozione iniziare il 2026 inaugurando insieme il nuovo Asilo Nido Parco, una struttura immersa nel verde, bella, sicura e a consumo zero. Sassuolo sta cambiando e lo fa mettendo davvero al centro le famiglie: dal 7 gennaio 46 bambini hanno iniziato qu - facebook.com facebook

Vi aspettiamo sabato 10 gennaio, ore 10-12, in via Padova 22 – #sassuolo , per scoprire insieme il Nuovo NIDO PARCO! Saluti istituzionali e visita degli spazi, oltre a laboratori, giochi e letture animate, curati dal personale educativo di Società Dolce, che ge x.com

