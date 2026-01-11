Rino Gattuso esprime preoccupazione per la mancanza di opportunità di preparazione prima dei playoff mondiali. La decisione di non concedere uno stage a marzo impone alla nazionale italiana di affrontare le sfide senza prove specifiche, rendendo fondamentale la gestione delle risorse disponibili. In un contesto di alta pressione, la preparazione e la strategia saranno decisivi per il successo nell’importante appuntamento internazionale.

Gattuso chiedeva tempo, il calendario risponde con un muro. Niente stage prima dei playoff: a marzo l’Italia dovrà essere pronta senza prove generali. Rino Gattuso lo aveva detto senza troppi giri di parole, a caldo dopo il sorteggio: alla Nazionale servono giorni veri insieme. Un mini raduno prima dei playoff Mondiali 2026 avrebbe dato ossigeno a un gruppo che, di fatto, si vede e si saluta sempre di corsa. Ma l’idea dello stage, almeno per ora, si sta sgonfiando. (AnsaFoto) – tvplay.it La notizia non è ancora ufficiale, ma secondo quanto riporta il Corriere della Sera la decisione è indirizzata: lo stage non si farà. 🔗 Leggi su Tvplay.it

Nazionale, Gattuso si arrabbia: uno sgarbo rischia di costargli il Mondiale

