Nasce la Repubblica di Kawthoolei | l’indipendenza Karen ridisegna le coordinate del conflitto in Myanmar

La proclamazione della Repubblica di Kawthoolei da parte del generale Nerdah Mya, avvenuta tra il 6 e il 7 gennaio lungo il confine tra Myanmar e Thailandia, segna un nuovo capitolo nel conflitto in Myanmar. Più che un semplice atto di indipendenza, questa dichiarazione riflette una frattura interna alla resistenza Karen e evidenzia la complessità delle dinamiche territoriali e strategiche della regione.

Roma, 11 gen – La proclamazione della " Repubblica di Kawthoolei " da parte del generale Nerdah Mya, annunciata tra il 6 e il 7 gennaio lungo il confine tra Myanmar e Thailandia, più che la nascita di un nuovo Stato in senso classico, formalizza politicamente una frattura maturata all'interno del fronte di resistenza Karen in una guerra che da anni ha già superato la dimensione etnica per diventare uno scontro territoriale e strategico. Il gesto ha una portata che va ben oltre la retorica dei diritti umani: riguarda direttamente la disintegrazione dello spazio statale birmano, la sicurezza della frontiera thailandese e la ridefinizione degli equilibri militari nel sud-est asiatico.

