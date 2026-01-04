Myanmar concessa l’amnistia a 6mila detenuti in occasione del giorno dell’Indipendenza

In Myanmar, in occasione del giorno dell’indipendenza il 4 gennaio, la giunta militare ha concesso l’amnistia a 6.186 detenuti. Questa misura mira a celebrare l’anniversario nazionale, anche se il contesto politico rimane complesso. La decisione riguarda un numero significativo di prigionieri, senza tuttavia modificare le tensioni politiche e sociali presenti nel paese.

In Myanmar, la giunta militare al governo ha concesso un’amnistia a 6.186 prigionieri in occasione del giorno dell’indipendenza, che ricorre il 4 gennaio. Il provvedimento include la liberazione di 52 stranieri, per i quali è stata già disposta l’espulsione dal Paese. Resta l’incertezza sul destino dei detenuti politici, in quanto il governo militare non ha dichiarato se il rilascio include anche gli oppositori. Non è stata fornita alcuna notizia in merito al rilascio di Aung San Suu Kyi, l’ex leader arrestata durante il colpo di stato del 2021. Rilascio dei detenuti nel pieno del processo elettorale. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

