Conte e De Laurentiis avete visto il gesto dopo Napoli-Inter? Le immagini a fine partita sono già virali

Il clima di tensione delle ultime settimane lascia spazio a un gesto di distensione. Dopo la vittoria del Napoli contro l’ Inter per 3-1 allo Stadio Maradona, Antonio Conte e Aurelio De Laurentiis si sono abbracciati prima del tunnel che porta agli spogliatoi. Un momento breve ma significativo, che arriva dopo le pesanti sconfitte con il Torino e con il PSV Eindhoven in Champions League. Il video è diventato virale in poche ore, segno della ritrovata unità nell’ambiente azzurro. Il gesto che cambia il clima al Maradona. Le immagini, riprese prima del tunnel dello stadio, mostrano Conte che raggiunge il presidente De Laurentiis al termine del match. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Conte e De Laurentiis, avete visto il gesto dopo Napoli-Inter? Le immagini a fine partita sono già virali

