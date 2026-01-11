Napoli occasione centrocampista a costo zero | è sempre piaciuto ad Antonio Conte

Lorenzo Pellegrini, capitano della Roma, è in scadenza di contratto a giugno e il suo futuro nel club appare incerto. Connesso alle recenti indiscrezioni di mercato, si parla di un possibile trasferimento e di un interesse da parte di altri club, incluso Napoli. La situazione richiede attenzione, poiché il centrocampista rappresenta una figura importante per la squadra e il mercato di gennaio potrebbe riservare novità.

Il futuro di Lorenzo Pellegrini potrebbe essere sempre più lontano dalla Roma. Il centrocampista giallorosso, capitano e simbolo della squadra, ha il contratto in scadenza a giugno e, al momento, non sembrano esserci spiragli concreti per il rinnovo. Una situazione che inevitabilmente attira l'attenzione di diversi club. Tra questi c'è il Napoli, che a partire .

Mercato Napoli: Anguissa e Gilmour stanno per rientrare, il centrocampista non serve più - Mercato Napoli: la priorità non è più il centrocampo ma l'attacco: troppe incognite su Lucca e Lukaku. ilnapolista.it

