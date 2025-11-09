Il Napoli cade ancora, la terza volta in campionato e la quinta complessiva dall’inizio della stagione. Un ritmo preoccupante per una squadra che l’anno scorso aveva piegato la testa solo quattro volte e che è entrata nel torneo post scudetto rinforzata da un mercato importante, più qualitativa e più profonda nelle scelte concesse ad Antonio Conte. Il tecnico del tricolore dopo la caduta di Bologna ha alzato i toni. Apparentemente la sua è stata un’autocritica – in sintesi ha spiegato di non essere stato bravo fin qui a lavorare con il gruppo – ma nei fatti è sembrato l’ennesimo attacco alla squadra. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Crisi Napoli, tre domande ad Antonio Conte