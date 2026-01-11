Mura crollate parla la sindaca | Serve tempo per la questione Stop a speculazioni politiche

La sindaca di Massa Marittima, Irene Marconi, ha commentato la questione delle mura crollate, sottolineando che la soluzione richiede tempo e collaborazione con la Soprintendenza. Ha inoltre invitato a evitare strumentalizzazioni politiche, precisando che la messa in sicurezza del patrimonio storico richiede un percorso accurato e condiviso, senza soluzioni immediate o facili.

MASSA MARITTIMA La sindaca di Massa Marittima Irene Marconi interviene sul tema della messa in sicurezza delle mura cittadine in risposta all'articolo del consigliere Brogi: "Il Comune stabilirà insieme alla Soprintendenza, con la quale siamo in dialogo, la soluzione più opportuna per la sistemazione del tratto di mura medievali crollato in via Chiassarelli – spiega Irene Marconi (foto) - Chi pensa che siano possibili soluzioni facili e veloci non ha ben presente di cosa stiamo parlando, o fa della speculazione politica. E non è detto che la ricostruzione sia necessariamente la strada da seguire, tenendo ben presente anche le caratteristiche geologiche del terreno sottostante.

