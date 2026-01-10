Crans-Montana mea culpa della vice sindaca per mancanti controlli | Per ora non si pone la questione delle dimissioni

La vicesindaca di Crans-Montana, Nicole Bonvin Clivaz, ha ammesso le mancanze nel controllo del locale coinvolto nell’incendio di Capodanno. Pur riconoscendo l’errore, ha precisato che al momento non si è aperta la discussione sulle dimissioni. La vicenda evidenzia le criticità nella vigilanza municipale e la necessità di un’analisi approfondita per prevenire eventi simili in futuro.

Crans-Montana, il mea culpa della vice sindaca: «Chiediamo scusa per i controlli mancati». Jacques Moretti punta alla scarcerazione, Jessica ai domiciliari per i figli - Montana, fa mea culpa dopo le polemiche suscitate dal sindaco Nicolas Féraud, ... leggo.it

Crans-Montana, il mea culpa della vice sindaca: «Chiediamo scusa per i controlli mancati». Jacques Moretti punta alla scarcerazione - «Non ci sono scuse per non aver chiesto scusa». msn.com

Un "messaggio di vicinanza alle famiglie che soffrono" e una richiesta di "perdono". E' il messaggio di Nicole Bonvin Clivaz, vice sindaca di Crans-Montana, in una intervista rilasciata alla televisione svizzera Rts, dopo le polemiche suscitate dal sindaco Nic x.com

L'inchiesta sulla strage di Crans-Montana si amplia: i video e i contenuti digitali del locale sarebbero stati cancellati dopo il rogo che ha ucciso 40 persone - facebook.com facebook

