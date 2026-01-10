Crans-Montana mea culpa della vice sindaca per mancanti controlli | Per ora non si pone la questione delle dimissioni
La vicesindaca di Crans-Montana, Nicole Bonvin Clivaz, ha ammesso le mancanze nel controllo del locale coinvolto nell’incendio di Capodanno. Pur riconoscendo l’errore, ha precisato che al momento non si è aperta la discussione sulle dimissioni. La vicenda evidenzia le criticità nella vigilanza municipale e la necessità di un’analisi approfondita per prevenire eventi simili in futuro.
La vicesindaca Nicole Bonvin Clivaz riconosce l’errore nella vigilanza sul locale che ha causato l'incendio e la strage di Capodanno. Ma fa sapere che non si dimette. Intanto famiglie delle vittime e opinione pubblica chiedono assunzioni di responsabilità più nette. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
Leggi anche: Crans-Montana, il mea culpa della vice sindaca: «Chiediamo scusa per i controlli mancati». Jacques Moretti punta alla scarcerazione, Jessica ai domiciliari per i figli
Leggi anche: Tragedia di Crans-Montana, il papà di una delle sei vitttime della strage di Corinaldo: «Allora come ora rabbia immensa, servono controlli rigorosi»
La strage di Crans-Montana; “Se le procedure vengono rispettate, questo tipo di incidenti non si verificano”; Strage di Capodanno, il sindaco di Crans-Montana ammette: Nessun controllo dal 2020 al 2025. Ore decisive per i feriti; Crans Montana, svizzeri coda di paglia: insulti agli italiani | .it.
Crans-Montana, mea culpa della vice sindaca per mancanti controlli: «Per ora non si pone la questione delle dimissioni» - La vicesindaca Nicole Bonvin Clivaz riconosce l’errore nella vigilanza sul locale che ha causato l'incendio e la strage di Capodanno. vanityfair.it
Crans-Montana, il mea culpa della vice sindaca: «Chiediamo scusa per i controlli mancati». Jacques Moretti punta alla scarcerazione, Jessica ai domiciliari per i figli - Montana, fa mea culpa dopo le polemiche suscitate dal sindaco Nicolas Féraud, ... leggo.it
Crans-Montana, il mea culpa della vice sindaca: «Chiediamo scusa per i controlli mancati». Jacques Moretti punta alla scarcerazione - «Non ci sono scuse per non aver chiesto scusa». msn.com
Un "messaggio di vicinanza alle famiglie che soffrono" e una richiesta di "perdono". E' il messaggio di Nicole Bonvin Clivaz, vice sindaca di Crans-Montana, in una intervista rilasciata alla televisione svizzera Rts, dopo le polemiche suscitate dal sindaco Nic x.com
L'inchiesta sulla strage di Crans-Montana si amplia: i video e i contenuti digitali del locale sarebbero stati cancellati dopo il rogo che ha ucciso 40 persone - facebook.com facebook
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.