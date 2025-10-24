Ho 55 anni da 7 ho una relazione clandestina con un uomo di 25 anni più giovane simile a una dipendenza affettiva Ora lui chiede che lasci la mia famiglia Ma mi chiedo | che ne sarà di questo grande amore quando la mia età diventerà un problema? Risponde Elena Di Cioccio

Questa settimana parliamo di dipendenze affettive e differenza di età tra partner. Elena Di Cioccio risponde alle vostre lettere (anonime): ecco la nuova puntata della rubrica Segreti. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - «Ho 55 anni, da 7 ho una relazione clandestina con un uomo di 25 anni più giovane, simile a una dipendenza affettiva. Ora lui chiede che lasci la mia famiglia. Ma mi chiedo: che ne sarà di questo grande amore quando la mia età diventerà un problema?». Risponde Elena Di Cioccio

