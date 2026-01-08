Le barricate di Centinaio Lega | No al Mercosur Sarò in piazza con gli agricoltori
L'ex ministro dell'Agricoltura e senatore della Lega Centinaio esprime la sua opposizione all'accordo commerciale con il Mercosur. In una dichiarazione chiara, annuncia la sua partecipazione alle manifestazioni degli agricoltori, sottolineando la sua posizione contraria e il suo impegno nel difendere gli interessi del settore agricolo italiano.
Lo dice da ex ministro dell’Agricoltura e da senatore della Lega: “Il Mercosur? Un accordo come questo non lo voterei nemmeno se me lo chiedesse il Papa”. Per questo Gian Marco. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
Leggi anche: Gli agricoltori protestano con i trattori a Bruxelles al Consiglio Ue contro Mercosur e nuova Pac – Il video
Leggi anche: Al via il Consiglio Ue, Zelensky chiede gli asset russi: «Rimarremo senza soldi». Von der Leyen insiste sul Mercosur: «Siamo con gli agricoltori»
Le barricate di Centinaio (Lega): “No al Mercosur. Sarò in piazza con gli agricoltori”.
Centinaio (Lega): “Mercosur? Se fossi ministro direi di no. Lollobrigida venga a Pavia a vedere la crisi del riso” - Mercosur così com’è oggi, se fossi ancora ministro, non lo firmerei. ilfoglio.it
Corriere della Sera. . Prigionieri in una delle isole più belle al mondo. Un gruppo di 650 turisti internazionali, tra i quali poco meno di un centinaio di italiani, è bloccato a Socotra, l'arcipelago di 4 isole nell’oceano Indiano dai grandi «alberi di drago» e specie a - facebook.com facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.