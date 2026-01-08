Le barricate di Centinaio Lega | No al Mercosur Sarò in piazza con gli agricoltori

L'ex ministro dell'Agricoltura e senatore della Lega Centinaio esprime la sua opposizione all'accordo commerciale con il Mercosur. In una dichiarazione chiara, annuncia la sua partecipazione alle manifestazioni degli agricoltori, sottolineando la sua posizione contraria e il suo impegno nel difendere gli interessi del settore agricolo italiano.

Lo dice da ex ministro dell'Agricoltura e da senatore della Lega: "Il Mercosur? Un accordo come questo non lo voterei nemmeno se me lo chiedesse il Papa". Per questo Gian Marco.

