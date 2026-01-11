Mercato Napoli uno degli azzurri proposto alla Juventus | le ultime

Il mercato di Napoli si arricchisce di nuovi obiettivi, tra cui un attaccante azzurro proposto alla Juventus. Nel frattempo, il futuro di Lorenzo Lucca rimane incerto, con diverse squadre interessate a lui. La situazione continua a evolversi, mantenendo alta l’attenzione sulle trattative e sulle possibili novità che potrebbero coinvolgere le principali protagoniste del calcio italiano.

Il futuro di Lorenzo Lucca resta al centro del mistero. L’attaccante azzurro resta uomo mercato in casa Napoli e ci sono diverse squadre che sono attive su di lui. In queste settimane il Benfica è stato accostato all’ex bomber dell’Udinese, ma anche il Nottingham Forrest ed il Porto hanno acceso i fari su di lui. Mercato Napoli, Lucca offerto alla Juventus. Ma ci sarebbe anche una squadra italiana accostata al calciatore in queste ore. Stando a quanto riportato da Alfredo Pedullà, l’agente Beppe Riso avrebbe offerto il calciatore alla Juventus durante un incontro con i dirigenti bianconeri. Si aprirebbe una nuova pista oltre all’estero, dove ci sono ancora Benfica e Nottingham. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

