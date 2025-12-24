Federico Gatti è l'obiettivo di mercato del Milan proposto uno scambio alla Juventus

24 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Milan ha bisogno di rinforzare la difesa e sta pensando a Federico Gatti, che Allegri conosce bene. Alla Juventus è stata effettuata una proposta di mercato per uno scambio alla pari. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Leggi anche: Milan, Dovbyk obiettivo numero uno del calciomercato: lo scambio con Gimenez …

Leggi anche: Cambiaso all’Inter? L’esterno proposto in uno scambio per la finestra di gennaio. Ecco cosa sta succedendo: la reazione della Juventus

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

federico gatti 232 obiettivoFederico Gatti &#232; l’obiettivo di mercato del Milan, proposto uno scambio alla Juventus - Il Milan ha bisogno di rinforzare la difesa e sta pensando a Federico Gatti, che Allegri conosce bene. fanpage.it

Gatti: "Ecco quando torno a correre. Alla Juventus quarto posto obiettivo minimo. Il rinnovo..." - Federico Gatti parla a tutto campo, dal rientro in campo al rinnovo fino a Igor Tudor e Kenan Yildiz. calciomercato.com

Il pertugio di Federico Gatti - Il difensore della Juventus sembrava uscito dal giro della Nazionale, &#232; rientrato sfruttando la sua determinazione e gli infortuni altrui. ilfoglio.it

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.