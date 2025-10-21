Passo decisivo del Comune a Follonica parte l’iter per il progetto della cittadella del carnevale
Follonica, 21 ottobre 2025 – Un passaggio fondamentale per la realizzazione della tanto attesa Cittadella del Carnevale è stato compiuto dall’Amministrazione comunale di Follonica: è stato infatti dato il via libera all’affidamento di un incarico di supporto tecnico-giuridico per la gestione della complessa fase di gara del progetto. L’incarico è stato affidato allo studio specializzato ’Delfino & Partners Spa’ e si rivela di fondamentale importanza per traghettare la proposta di Partenariato pubblico privato, presentata da Eurospin Tirrenica Spa, verso la sua fase esecutiva. Questo passo si rende indispensabile a causa dell’estrema complessità normativa introdotta con l’entrata in vigore del nuovo Codice dei contratti pubblici e i successivi correttivi. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Ostia Antica compie un passo decisivo verso una nuova valorizzazione. Con il progetto di riqualificazione della stazione ferroviaria restituiamo dignità e bellezza a un luogo che rappresenta una straordinaria porta d’ingresso al nostro patrimonio archeologico - X Vai su X
L’assessore Giovanni Calabrese annuncia l’avvio della fase conclusiva nel percorso di regolarizzazione: «Un passo decisivo per migliaia di calabresi che hanno garantito servizi essenziali. Serve la collaborazione dei Comuni» - facebook.com Vai su Facebook
Passo decisivo del Comune, a Follonica parte l’iter per il progetto della cittadella del carnevale - Buoncristiani: “Procedure molto complesse, servono chiarezza e rapidità di azione” ... Segnala lanazione.it
Cittadella del Carnevale: il Comune compie un passo decisivo verso la realizzazione - Un passaggio fondamentale è stato compiuto dall’ Amministrazione comunale di Follonica per la realizzazione della tanto attesa Cittadella del Carnevale. Si legge su corrieredimaremma.it
Città balneari, c’è la proposta di legge. Foronchi: "Passo avanti decisivo" - "È un passo avanti decisivo verso il riconoscimento dello status di città balneare che ci darà gli strumenti necessari per gestire territori complessi come i nostri. Lo riporta ilrestodelcarlino.it