Follonica, 21 ottobre 2025 – Un passaggio fondamentale per la realizzazione della tanto attesa Cittadella del Carnevale è stato compiuto dall’Amministrazione comunale di Follonica: è stato infatti dato il via libera all’affidamento di un incarico di supporto tecnico-giuridico per la gestione della complessa fase di gara del progetto. L’incarico è stato affidato allo studio specializzato ’Delfino & Partners Spa’ e si rivela di fondamentale importanza per traghettare la proposta di Partenariato pubblico privato, presentata da Eurospin Tirrenica Spa, verso la sua fase esecutiva. Questo passo si rende indispensabile a causa dell’estrema complessità normativa introdotta con l’entrata in vigore del nuovo Codice dei contratti pubblici e i successivi correttivi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Passo decisivo del Comune, a Follonica parte l’iter per il progetto della cittadella del carnevale