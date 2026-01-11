Maurizio Gasparri colpo di grazia a Report ? Ecco la mia denuncia

Il senatore Maurizio Gasparri di Forza Italia ha presentato una denuncia riguardante la trasmissione Report di Rai 3, in relazione al caso del consulente Gian Gaetano Bellavia, al quale è stato sottratto un milione di dati dal suo archivio. Questa vicenda solleva interrogativi sulla tutela della privacy e sulla gestione delle informazioni sensibili, evidenziando le implicazioni di un episodio di particolare rilevanza nel panorama dell’informazione e della sicurezza.

Il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri torna ad attaccare la trasmissione di Rai 3 Report per il caso del consulente Gian Gaetano Bellavia, a cui è stato sottratto un milione di dati dal suo archivio. «Ho appreso che la Procura di Milano starebbe valutando se aprire un fascicolo sullo scandalo Bellavia-Report» dice il forzista. «E allora, per togliere ogni dubbio e far sì che il fascicolo dell'inchiesta si apra, ho deciso di mandare io come denuncia alla Procura della Repubblica di Milano il celebre testo di 36 pagine redatto dallo stesso Bellavia e pubblicato da numerosi giornali in seguito circolato online in maniera ampia in questi giorni. Maurizio Gasparri ha provato a fermare la puntata di Report dedicata alle stragi del '92, liquidandola come «tele-zerotagliato» e accusandola di «fanfaluche» sulle «piste nere». Il commento del vicedirettore Enrico Bellavia è sul nuovo numero de L'Espresso. Non sanno più cosa inventarsi per mettere il bavaglio a Report. Gli attacchi della destra contro Ranucci vanno avanti da mesi. L'ultima accusa, lanciata da Maurizio Gasparri con un'interrogazione in commissione di vigilanza Rai, è quella più incredibile.

