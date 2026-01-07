Rinnovo McKennie il centrocampista prolungherà con i bianconeri? Le ultimissime sulla trattativa

Attualmente, la trattativa per il rinnovo di Weston McKennie con la Juventus è in fase di stand-by. La società e il centrocampista stanno valutando i dettagli del possibile prolungamento contrattuale, ma non ci sono ancora sviluppi definitivi. Restano aggiornamenti in attesa di ulteriori comunicazioni ufficiali sul futuro del giocatore con i bianconeri.

Rinnovo McKennie, la trattativa per prolungare il contratto dell'americano è in una fase di stand-by. E si allontana la sua permanenza. Il calciomercato della Juventus si trova a un bivio cruciale per quanto riguarda la conformazione del centrocampo del futuro. Tra le situazioni più spinose che la dirigenza deve affrontare spicca quella relativa al rinnovo di McKennie, un tema che sta diventando una vera e propria spina nel fianco per le strategie a lungo termine del club torinese. Il centrocampista americano, protagonista di un'altalena di rendimento negli ultimi anni ma tornato centrale nel progetto tecnico, vive una situazione di stallo totale.

Rinnovo McKennie, la Juve ha preso una decisione molto importante sull'americano: l'indiscrezione di Sky Sport sul futuro del centrocampista bianconero - Rinnovo McKennie, lo statunitense è sempre più centrale al progetto Juventus e il rinnovo ora è diventata una priorità per il club bianconero Il tema del rinnovo McKennie è diventato sempre più centra ...

McKennie, perno di Spalletti ma senza rinnovo: la Juve davanti a una scelta chiave - Il centrocampista è considerato da Spalletti un uomo chiave ma del suo rinnovo ancora non si starebbe parlando ...

