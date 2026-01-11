Maduro Jr | Papà è forteè un lottatore
Maduro Jr. ricorda le parole degli avvocati, che gli hanno detto di non essere triste e di ricordare che suo padre è un forte lottatore. Un messaggio di resistenza e coraggio che sottolinea la forza interiore di chi affronta le difficoltà con determinazione. Questa testimonianza evidenzia l’importanza di mantenere la speranza e la fiducia anche nelle situazioni più complesse.
1.05 "Gli avvocati ci hanno detto che lui è forte, di non essere tristi, che mio padre è un lottatore". Così Nicolas Maduro Guerra, il figlio del leader venezuelano prelevato e catturato dagli Usa il 3 gennaio a Caracas che affronta un processo a New York per 'narcoterrorismo'. Le dichiarazioni di 'Nicolasito' sono state pronunciate in un comizio di partito e replicate sul suo profilo Instagram.Maduro Jr ha ribadito l'appello all'unità del chavismo di fronte al pericolo di divisioni interne nell'attuale contesto di crisi. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
