Maduro Jr ruolo chiave in Venezuela E al papà in cella | La patria è in buone mani

Nicolas Maduro, figura centrale nella politica venezuelana, mantiene un ruolo di rilievo anche dopo la fine del suo mandato presidenziale. Con il padre in carcere, il suo ruolo nel mantenere il controllo e influenzare il destino del paese sembra ancora presente. Questo scenario solleva interrogativi sulla continuità del 'madurismo' e sull’attuale situazione politica in Venezuela.
Nicolas Maduro non è più presidente del Venezuela, ma il 'madurismo' potrebbe non essere morto. Non ancora almeno. Se Nicolas e la moglie Cilia sono in carcere a New York con l'accusa di traffico di stupefacenti e detenzionedi armi, a Caracas è rimasto l'unico figlio dell'ormai ex presidente, Nicolas Maduro Guerra. 'Nicolasito', come viene anche chiamato, ha retto l'altro giorno la Bibbia su cui Delcy Rodriguez ha giurato come presidente ad interim. E, come riporta il quotidiano spagnolo El Pais, potrebbe non trattarsi solo di un compito cerimoniale, ma l'erede di Maduro sarebbe destinato ad avere un ruolo rilevante nella nuova configurazione del potere a Caracas. 🔗 Leggi su Iltempo.it
