Luke Littler spende il milione del premio del Mondiale di freccette in un sol colpo | fa la cosa giusta

Da fanpage.it 11 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Luke Littler, giovane campione del mondo di freccette, ha deciso di investire il premio vinto a Londra acquistando una villa di lusso per i suoi genitori. A soli 19 anni, questa scelta dimostra maturità e attenzione verso la famiglia, sottolineando un approccio responsabile e consapevole al successo ottenuto nel mondo delle freccette.

