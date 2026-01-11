Luke Littler spende il milione del premio del Mondiale di freccette in un sol colpo | fa la cosa giusta

Luke Littler, giovane campione del mondo di freccette, ha deciso di investire il premio vinto a Londra acquistando una villa di lusso per i suoi genitori. A soli 19 anni, questa scelta dimostra maturità e attenzione verso la famiglia, sottolineando un approccio responsabile e consapevole al successo ottenuto nel mondo delle freccette.

Chi è Luke Littler, l’adolescente che guadagna milioni a freccette: dal bis mondiale alla corsa degli sponsor - 1 devastante su Gian van Veen, il secondo titolo iridato consecutivo prima dei 19 anni. lasicilia.it

Littler da record: secondo Mondiale a 18 anni e un milione di euro che lo consacra leggenda - Luke Littler conquista il secondo titolo mondiale consecutivo dominando la finale e incassando un premio record da un milione di euro ... fanpage.it

Gibi x ilfreccettaroimbruttito Luke Littler, campione del mondo. Ally Pally in delirio, finale 7–1 su Van Veen: dominio totale. The Nuke è di nuovo sul trono. La Hoodie e la T-shirt “IL TALENTO DEL SECOLO” è disponibile ora sul nostro shop Clicca - facebook.com facebook

Gibi x @ilfreccettaroimbruttito Luke Littler, campione del mondo. Ally Pally in delirio, finale 7–1 su Van Veen: dominio totale. La Hoodie e la T-shirt “IL TALENTO DEL SECOLO” è disponibile ora sul nostro shop Clicca il link in bio! x.com

