Luke Littler, campione mondiale di freccette, ha un talento che sorprende. Il suo Rolex, elegante e raffinato, riflette la precisione e l’attenzione ai dettagli che caratterizzano il suo stile di gioco. Se non conosci Littler, potresti pensare che si tratti di un appassionato come tanti, ma la sua dedizione e il suo talento lo rendono unico nel panorama delle freccette. Un esempio di come passione e attenzione ai dettagli possano fare la differenza.

Conosci Luke Littler? No?! Allora non ti piacciono le freccette. E ti sbagli. Perché quando ti siedi qualche minuto davanti a una trasmissione di gare dedicate a questa disciplina, ti innamori subito. È successo anche durante gli ultimi campionati mondiali di freccette a Londra all'inizio di gennaio, dove l'atmosfera era elettrizzante a ogni partita. Tanto più che Luke Littler ha mantenuto il titolo di campione del mondo conquistato nel 2025, segnando la prima doppietta da 10 anni. Soprannominato The Nuke (la bomba atomica), a soli 18 anni, l'inglese è un vero fenomeno internazionale. Anche se non ha alcun timore di dire ciò che pensa, a costo di inimicarsi parte del pubblico, Luke Littler resta un’icona. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Il Rolex di Luke Littler, campione mondiale di freccette, è incredibile quanto lui

Leggi anche: Freccette, Luke Littler domina la finale e si conferma Campione del Mondo per il secondo anno di fila

Leggi anche: Freccette, Luke Littler si riconferma Campione del Mondo. Montepremi da urlo per il fenomeno inglese

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Luke Littler, chi è il diciottenne che ha guadagnato 50 milioni di euro in un anno con le freccette: sui social è un «influencer» - Ormai una star nel Regno Unito e non solo, si è appena laureato campione del mondo per il secondo anno di fila. msn.com