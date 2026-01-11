Luisa Ranieri | Ho scoperto il teatro grazie alla scuola dovrebbe essere una materia La mia dislessia senza diagnosi

Sta per arrivare su Rai 1 La preside, la nuova serie che vede protagonista Luisa Ranieri nel ruolo di Eugenia Carfora, dirigente scolastica a Caivano. L’attrice ha colto l’occasione per raccontare il proprio rapporto con la scuola e con la recitazione, nata proprio tra i banchi grazie a un’insegnante di italiano che la portava al cineforum e a teatro, la coinvolgeva in cortometraggi e organizzava incontri con personalità del mondo della cultura. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

