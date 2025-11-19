Natale senza Babbo recensione | Alessandro Gassmann e Luisa Ranieri in una commedia natalizia con donne forti e che prova disperatamente ad essere giovane

La nostra recensione di Natale senza Babbo, commedia natalizia di Stefano Cipani con protagonisti Alessandro Gassmann e Luisa Ranieri: salvare il Natale grazie alla forza delle donne come la Befana e Santa Lucia. Natale senza Babbo racconta la crisi esistenziale di Nicola ( Alessandro Gasmann ), alias Babbo Natale, che fugge dalle sue responsabilità lasciando tutto nelle mani della moglie Margaret ( Luisa Ranieri ). Decisa a salvare il Natale, la donna deve però affrontare sia la Befana ( Caterina Murino ) che una furiosa Santa Lucia ( Valentina Romano ). Il film cerca di dare grande spazio ai personaggi femminili, ma spesso risulta forzato e poco naturale. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu © Spettacolo.eu - Natale senza Babbo, recensione: Alessandro Gassmann e Luisa Ranieri in una commedia natalizia con donne forti e che prova disperatamente ad essere giovane

Argomenti simili trattati di recente

La 3° edizione di Aspettando il Natale! si terrà domenica 30 novembre. La Piazza del Municipio di Dervio accoglierà grandi e piccini con la Casa di Babbo Natale, i mercatini, gli spettacoli di burattini, musica e vari stand con dolci e golosità. Tutti i - facebook.com Vai su Facebook

Valentina Romani alla conferenza stampa di Natale senza Babbo @rebellevague Vai su X

Alessandro Gassmann in Natale senza Babbo sfida i ruoli: “Voglio una Mamma Natale. E anche una Papessa” - In Natale senza Babbo, in arrivo su Prime Video il 28 novembre, Alessandro Gassmann veste i panni di un Babbo Natale decisamente insolito: un uomo in ... Scrive cinematographe.it

“Natale senza Babbo”: se lui è in crisi, lo salvano le donne (e la Befana). Alessandro Gassman racconta il film - Una commedia per le Feste in cui la Befana e Santa Lucia rivendicano il loro ruolo di prime dispensatrici di doni ai ba ... Secondo iodonna.it

Alessandro Gassmann presenta «Natale senza Babbo» e ricorda il papà Vittorio: «Considerava i regali volgari ma lasciava larghe mance» - L'attore presenta il nuovo film, in cui recita con Luisa Ranieri, Caterina Murino e Valentina Romani, diretto da Stefano Cipriani ... Riporta msn.com