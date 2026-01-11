Livorno Juventus Next Gen LIVE | Scaglia tra i pali in attacco ci sono Guerra e Okoro Le scelte ufficiali

Segui in tempo reale Livorno Juventus Next Gen, con le formazioni ufficiali e aggiornamenti su risultato, cronaca e moviola. Scaglia tra i pali, Guerra e Okoro in attacco sono le scelte dei club per questa 21ª giornata di Serie C 2025/26. Restate informati per tutte le novità e gli aggiornamenti sul match.

di Marco Baridon Livorno Juventus Next Gen LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 21ª giornata di Serie C 202526. La Juventus Next Gen, dopo aver iniziato il girone di ritorno con un'importante vittoria contro il Carpi, affronta il Livorno in trasferta. Bianconeri che vogliono dare continuità di risultati per continuare il cammino verso i playoff. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Livorno Juventus Next Gen 0-0: sintesi e moviola. Aggiornamenti dalle 12.30 Migliore in campo Juve. Al termine del match Livorno Juventus Next Gen 0-0: risultato e tabellino.

