Livorno Juventus Next Gen 1-1 LIVE | Anghelè murato nel suo tentativo

In questa partita valida per la 21ª giornata di Serie C 2025/26, Livorno e Juventus Next Gen si affrontano in un match equilibrato terminato 1-1. Di seguito, la sintesi, le immagini, il tabellino e le principali fasi dell’incontro, che si è svolto presso lo stadio Livorno. Un confronto che ha visto entrambe le squadre impegnate a ottenere punti importanti in campionato.

di Marco Baridon Livorno Juventus Next Gen LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 21ª giornata di Serie C 202526. La Juventus Next Gen, dopo aver iniziato il girone di ritorno con un'importante vittoria contro il Carpi, affronta il Livorno in trasferta. Bianconeri che vogliono dare continuità di risultati per continuare il cammino verso i playoff. Livorno Juventus Next Gen 1-1: sintesi e moviola. 49? Tiro Anghelè – Ci prova il numero 10 ma il suo tiro viene ribattuto al limite dell'area. 46? Nessun cambio per Livorno e Juventus Next Gen.

