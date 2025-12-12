Juventus Next Gen Pianese 0-0 LIVE | cosa ha sprecato Anghelè

La sfida tra Juventus Next Gen e Pianese, valida per la 18ª giornata di Serie C 2025/26, si è conclusa con un pareggio a reti inviolate. Una partita ricca di occasioni non sfruttate e momenti decisivi, che ha mantenuto in equilibrio le due squadre nel campionato. Di seguito, tutti i dettagli e le analisi del match.

di Marco Baridon Juventus Next Gen Pianese LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 18ª giornata di Serie C 202526. (inviato allo Stadio Moccagatta di Alessandria) – Forte di tre risultati utili consecutivi, la Juventus Next Gen affronta un altro esame di maturità contro la Pianese di Birindelli allo stadio Moccagatta. I bianconeri vogliono allungare la striscia positiva per rimanere agganciati al treno playoff. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Juventus Next Gen Pianese 0-0: sintesi e moviola. 78? Occasione fallita da Anghelè – Guerra la riconquista e serve in area Anghelè.

