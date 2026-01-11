LIVE Sci alpino Slalom Adelboden 2026 in DIRETTA | Vinatzer conservativo Kastlunger sul filo già fuori Sala

Segui la diretta dello slalom di Adelboden 2026, con aggiornamenti su Vinatzer, Kastlunger e Sala. Restate informati sui pettorali di partenza e sugli sviluppi della gara. Clicca qui per aggiornamenti in tempo reale e per seguire anche il supergigante femminile di Zauchensee, in programma dalle 12.

11.35 Si avvicina il momento di Matteo Canins, qualificato a Madonna di Campiglio. 11.34 Arriva l'americano Jett Seymour con il n.46 ed è 29° a 2.38. 11.33 Per ora il pettorale più alto ad essersi qualificato è il n.39 del belga Sam Maes, che è 29°. 11.32 Kastlunger resta 27°. Siamo al pettorale 45 di 69. 11.27 Tobias Kastlunger 27° a 2.17. Difficile che si qualifichi, è proprio al filo. Sala invece è già fuori dai 30. 11.26 Lo svizzero Marc Rochat, pettorale n.37, è 17° a 1.

