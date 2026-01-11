LIVE Milano-Perugia 2-0 A1 volley femminile 2026 in DIRETTA | 18-15 le lombarde volano verso la conquista del match!
Segui la diretta del match Milano-Perugia di volley femminile, valida per l'A1 2026. Le lombarde conducono con un punteggio di 18-15 e si avvicinano alla vittoria. Aggiorna la pagina per ricevere tutte le ultime notizie e i risultati in tempo reale. La partita si svolge oggi, con aggiornamenti disponibili a partire dalle 16.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI CHIERI-CONEGLIANO DI VOLLEY FEMMINILE DALLE 16.00 25-19 FINISCE 3-0 PER MILANO! L’ultimo punto arriva grazie ad un’incomprensione nel campo umbro. Nessuna ragazza di Perugia si avventa sul pallone dopo la difesa sull’attacco di Piva! 24-19 Sbaglia la battuta Lemmens, match point Milano! 23-19 Vincente il pallonetto sopra il muro della neo-entrata Markovic. 23-18 Ancora un contrasto a rete vinto da Rebecca Piva! Sedici punti per l’azzurra e 2 lunghezze alla vittoria per Milano. 22-18 Lungo linea vincente che passa sopra il muro di Fiesoli! Punto per Perugia. 🔗 Leggi su Oasport.it
