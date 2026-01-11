LIVE Milano-Perugia 0-0 A1 volley femminile 2026 in DIRETTA | le lombarde alla ricerca di una vittoria netta
Segui in tempo reale la partita tra Milano e Perugia, valida per l'A1 femminile 2026. Le due squadre si affrontano con l’obiettivo di ottenere un risultato positivo, in una sfida equilibrata. Restate aggiornati per tutte le ultime notizie e sviluppi sulla partita, disponibile in diretta. Per ulteriori aggiornamenti sulla partita Chieri-Conegliano, clicca sul link dedicato alle 16.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI CHIERI-CONEGLIANO DI VOLLEY FEMMINILE DALLE 16.00 COMINCIA IL PRIMO SET 17.00 Pochi cambi rispetto al sestetto tipo perr Milano: Bosio, Sartori, Anna Danesi, Lanier, Egonu, Piva,Fersino. Per Perugia invece: Perinelli, Vanjak, Bartolini, Mazzaro, Gennari, Gardini, Siressi. 16.58 Mancano solo due minuti all’inizio del match! 16.56 Tanti cambi potrebbero esserci anche nella formazione di Perugia. Quando arriva un nuovo allenatore le gerarchie, almeno sulla carte, si azzerano sempre; inoltre la società umbra è stata attiva sul mercato firmando la nuova palleggiatrice Giulia Gennari. 🔗 Leggi su Oasport.it
