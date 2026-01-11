LIVE Chieri-Conegliano 1-1 A1 volley femminile 2026 in DIRETTA | le piemontesi regalano spettacolo nel terzo set 15-8

Segui in tempo reale il match tra Chieri e Conegliano, terminato 1-1, valido per la Serie A femminile 2026. Nel terzo set, le piemontesi si sono distinte con un punteggio di 15-8, offrendo uno spettacolo di qualità. Per aggiornamenti continui e altri incontri, clicca sul link dedicato alla diretta live di Milano-Perugia, in programma dalle 17.

22-14 Diagonale perfetta di Zhu. 22-13 Errore della centrale di Chieri che non sfrutta la free ball. 22-12 Primo tempo perfetto di Cekulaev. Punto confermato, è out l'attacco di Nemeth. Chieri chiama challenge per vedere se la palla è uscita o no. 21-12 Esce l'attacco di Nemeth. 21-11 Erroraccio di Nemeth al servizio. 21-10 Ci pensa Nemeth a chiude l'azione da seconda linea. 20-10 Attacca a tutto braccio la campionessa del Mondo con l'Italia, ma come sta giocando Chieri! 19-10 Diagonale di Nervini! 18-10 Si spegne in rete il servizio di Gray.

Tra Chieri e Conegliano è un assaggio di Final 4 - Al Pala Gianni Asti di Torino sfida tra due finaliste di Coppa Italia ... tuttosport.com

GABI DI GIUSTEZZA La schiacciatrice dell' @ImocoVolley, Gabriela Guimaraes, trova il pallonetto vincente contro Chieri #Volleyball #Volley #LVF #Pallavolo #Conegliano #Gabi x.com

DALLE 16:00 SU DAZN & VBTV CHIERI VS CONEGLIANO Alle 16:00 @imocovolley in trasferta al Pala Gianni Asti di Torino sfiderà @chieri76 nella 6ª giornata di ritorno della #SerieA1Tigotà All’andata le ragazze di coach Santarelli avevano scon - facebook.com facebook

