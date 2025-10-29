LIVE Conegliano-Chieri 1-1 A1 volley femminile 2026 in DIRETTA | le Pantere cercano il vantaggio e partono avanti nel terzo set 11-8!
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12-9 Altro primo tempo vincente per Fahr. 11-9 Cekualev trova la fast. Time-out Chieri. 11-8 Primo tempo per Fahr! 10-8 Chieri non copre sulla deviazione del proprio muro, punto per Daalderop. 9-8 Pallonetto vincente di Sillah! 8-8 Parallela di Nervini! 8-7 Altra diagonale di Sillah! 7-7 In rete la battuta di Lubian. 7-6 Diagonale di Sillah. 6-6 Fast di Lubian! 5-6 Muro di Chieri! 5-5 Nervini trova la deviazione del muro. 5-4 Pipe splendida di Haak! 4-4 ACE DI BAH! 4-3 Il muro di Chieri!! 4-2 Esce il servizio di Haak. 4-1 Van Aalen manda in rete il servizio! 3-1 Pipe di Stella Nervini! 3-0 Ace di Fahr! 2-0 Kunzler manda fuori una diagonale dopo una lunga azione. 🔗 Leggi su Oasport.it
Altre letture consigliate
Serie A1 Tigotà – Su DAZN e VBTV tripla esposizione: Scandicci-Busto Arsizio, Conegliano-Chieri e Perugia-Milano Leggi la news - X Vai su X
Reale Mutua Fenera Chieri '76. Gihon The Lion · 100K. Practice before Reale Mutua Fenera Chieri’76 vs Conegliano • CHIERI’76 SIDE BEFORE SELF Vai su Facebook
LIVE Conegliano-Chieri, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: scontro diretto d’alta classifica - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta LIVE del match tra Imoco Volley ... Come scrive oasport.it
Dove vedere in tv Conegliano-Chieri, A1 volley femminile: orario, programma, streaming - Chieri, incontro valido per la sesta giornata della Serie A1 di volley femminile. Riporta oasport.it
DIRETTA/ Chieri Conegliano (risultato finale 1-3): ottava meraviglia per la Imoco! (10 novembre 2024) - 25 la Imoco ottiene l’ottava vittoria in altrettante partite di volley Serie A1, e prosegue dunque il suo cammino solitario in testa ... Da ilsussidiario.net