Lg UltraGear evo | super monitor gaming 5K fino a 52 pollici

LG presenta al CES 2026 i nuovi monitor UltraGear evo, tra cui modelli da 39, 27 e 52 pollici. La gamma offre prestazioni avanzate e qualità d’immagine superiore, con un focus sull’esperienza di gioco. I monitor sono progettati per soddisfare le esigenze di appassionati e professionisti, combinando tecnologia all’avanguardia e design sobrio. Una proposta versatile per chi cerca affidabilità e alte prestazioni nel settore gaming.

Al CES 2026 di Las Vegas, LG Electronics ha presentato i nuovi monitor gaming UltraGear evo. La gamma include tre modelli: 39GX950B, 27GM950B e 52G930B. Monitor 5K con a bordo avanzate tecnologie OLED e MiniLED.Modello 39GX950B: display OLED e risoluzione 5K2K

Il modello LG 39GX950B Ultrawide Tandem OLED 5K2K ha un aspetto assolutamente magnifico

