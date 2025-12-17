LG UltraGear 37G800A | super monitor curvo per PC e console

Scopri LG UltraGear 37G800A, il monitor curvo pensato per offrire un’esperienza di gioco immersiva e di alta qualità. Con le sue tecnologie all’avanguardia, garantisce immagini nitide, tempi di risposta rapidi e un design studiato per i gamer più esigenti. Perfetto per PC e console, rappresenta l’equilibrio ideale tra performance e stile.

LG Electronics ha presentato il nuovo UltraGear 37G800, monitor da gaming che combina qualità visiva premium e tecnologie avanzate.Questo modello, da ben 37 pollici, utilizza un pannello LCD VA con risoluzione 4K (3.840x2.160). E' equipaggiato con due porte HDMI 2.1 ed una DisplayPort 1.4 ed è.

