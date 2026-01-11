Nella puntata di domenica 11 gennaio de L'Eredità, sui social si sono moltiplicate le critiche nei confronti di Paola, accusata di aver rivelato troppo. Su X, molti telespettatori hanno commentato la trasmissione, esprimendo il loro disappunto. Questa dinamica evidenzia come il pubblico monitori attentamente i dettagli dello show, provocando discussioni e giudizi che si ripetono puntualmente dopo ogni appuntamento.

Tutti contro Paola. Accade su X dove ogni giorno si commenta la nuova puntata de L'Eredità. E come ogni sera, anche quella di domenica 11 gennaio vede i telespettatori di Rai 1 prendere di mira i concorrenti. Questa volta a non andare giù è Paola, appunto. "Quanto la odio? Solo io?", scrive un utente al quale fanno eco altri: "Basta, Paola, bastaaaaaa", "Insopportabile non guarderò più L'eredità fino a che ci sarà sta tizia", "Paola per la terza sera alla ghigliottina. Perderà anche stasera?", "La fastidiosa è pure psicologa? Adesso capisco molte cose e perché è indigesta", "Qualcuno potrebbe dire a Paola di parlare un po' meno?", "Avvisatemi quando non ci sarà più Paola, così ricomincerò a guardare la trasmissione. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - L'Eredità, pioggia di critiche contro Paola: "Si capisce tutto". Sui titoli di coda...

Leggi anche: L'Eredità, "abbassate str***i!": caos sui titoli di coda

Leggi anche: L'Eredità, "un po' forzata": caos sui titoli di coda

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Le famosissime fontane del lungomare di Bari Celebri nel mondo lasciate in eredità dal presidente Michele Emiliano #bari #fontane #lungomaredibari - facebook.com facebook