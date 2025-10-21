L' Eredità abbassate str***i! | caos sui titoli di coda

A L'Eredità, il quiz show del preserale di Rai 1 condotto da Marco Liorni, il campione in carica della seconda puntata è Francesco Maria che scherza sulle polo che gli sono costate il successo al debutto stagionale: "Devo rivedere un po' il mio guardaroba". Ai 100 secondi però a spuntarla è una degli sfidanti, Elisa, che arriva alla Ghigliottina con 200mila euro in ballo. "Già la scorsa stagione ci ero arrivata, sono emozionata ma mi sono esercitata tutta l'estate. Sono migliorata ma non voglio gufarmela", scherza. Le parole indizio sono "Maestro", "Fuori", "Cicale", "Rispondere" e "Proteste". 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

