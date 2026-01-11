Lecce-Parma 1-0 | Palo di Maleh crociati inesistenti

Nel match tra Lecce e Parma, terminato 1-0, il risultato è stato deciso da un palo di Maleh, mentre i crociati hanno mostrato poche occasioni offensive. Il Parma si presenta a Lecce con l’obiettivo di riprendere il percorso verso la salvezza, dopo la sconfitta contro l’Inter. Una partita che ha evidenziato le difficoltà offensive dei gialloblù e l’importanza di punti fondamentali nella lotta per la classifica.

Il Parma va a Lecce con la volontà di riprendere il cammino verso la salvezza, interrotto contro l'Inter bruscamente. I crociati di Cuesta arrivano al Via del Mare con in tasca quattro punti nelle ultime tre partite e con una classifica che li vede con un punto in più rispetto agli avversari e a.

