Lecce-Parma 1-0 | Crociati sotto dopo 52 secondi

Nel match tra Lecce e Parma, i giallorossi si sono imposti con un gol precoce al 52° secondo. Il Parma cerca di riprendere il cammino verso la salvezza, interrotto dall'ultima sconfitta contro l'Inter. La partita rappresenta un momento importante per entrambe le squadre, con obiettivi diversi e la volontà di ottenere punti fondamentali nella stagione.

Il Parma va a Lecce con la volontà di riprendere il cammino verso la salvezza, interrotto contro l'Inter bruscamente. I crociati di Cuesta arrivano al Via del Mare con in tasca quattro punti nelle ultime tre partite e con una classifica che li vede con un punto in più rispetto agli avversari e a.

