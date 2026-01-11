Le Autorità portuali in esercizio provvisorio Così Salvini e Rixi frenano lo sviluppo

Le autorità portuali in esercizio provvisorio rappresentano una misura temporanea introdotta nell’ambito della riforma Rixi. Questa soluzione, adottata dal governo Salvini-Rixi, ha suscitato critiche per il suo possibile impatto sullo sviluppo dei porti italiani. La decisione di mantenere le autorità in questa condizione solleva interrogativi sulla capacità di favorire una crescita stabile e sostenibile del settore logistico e portuale nel Paese.

"Ecco servito l'antipasto della riforma Rixi: Autorità di sistema portuali in esercizio provvisorio. La coppia Salvini-Rixi rappresenta il vero freno per lo sviluppo portuale e logistico del Paese, rendendo i territori dei fastidiosi se non inutili orpelli. Nemmeno un burocrate borbonico dell'800 avrebbe preso decisioni così centraliste e lontane dalle esigenze dei territori. La decisione di obbligare le Autorità di sistema portuale all'esercizio provvisorio fino al prossimo 30 aprile ha come principale conseguenza quella di bloccare l'avvio di importanti progetti assestando un colpo pesante alle imprese che attendono risposte in tempi certi e ravvicinati, ai lavoratori che auspicavano un rilancio del settore e alle amministrazioni locali, sedi dei porti, che attendevano l'esecuzione di investimenti per una migliore coesistenza città-porto.

