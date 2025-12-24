L’esercizio provvisorio di Macron
L’Assemblea nazionale francese ha recentemente approvato una legge speciale di quattro articoli dedicata all’esercizio provvisorio, accompagnata da un decreto di servizi votati per l’autorizzazione. Questa decisione si inserisce nel contesto delle misure temporanee adottate dal governo di Macron, che mirano a garantire continuità amministrativa e gestionale durante periodi di transizione o in assenza di provvedimenti definitivi.
L’Assemblea nazionale francese ieri ha approvato la loi spéciale di quattro articoli per l’esercizio provvisorio e, in parallelo, un decreto di services votés per autorizzare. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
Leggi anche: Regione, rischio di esercizio provvisorio
Leggi anche: Bilancio Regione, Fico rischia di partire in esercizio provvisorio: ma è autorizzato
Approvato il Bilancio di previsione 2026 del Comune di Sennori Il Consiglio comunale di Sennori ha approvato oggi il Bilancio di previsione 2026 entro i termini di legge, evitando anche quest’anno il ricorso all’esercizio provvisorio e garantendo così la pien - facebook.com facebook
L’esercizio provvisorio del bilancio regionale del Veneto continuerà fino a marzo, anche se la volontà è quella di concludere entro febbraio. Il nuovo assessore alle finanze, Filippo Giacinti, sta definendo una precisa road-map. Giacinti ha dichiara... x.com
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.