L’esercizio provvisorio di Macron 

L’Assemblea nazionale francese ha recentemente approvato una legge speciale di quattro articoli dedicata all’esercizio provvisorio, accompagnata da un decreto di servizi votati per l’autorizzazione. Questa decisione si inserisce nel contesto delle misure temporanee adottate dal governo di Macron, che mirano a garantire continuità amministrativa e gestionale durante periodi di transizione o in assenza di provvedimenti definitivi.

 L'Assemblea nazionale francese ieri ha approvato la loi spéciale di quattro articoli per l'esercizio provvisorio e, in parallelo, un decreto di services votés per autorizzare.

