Lavori su via Santa Maria in Gradi per 4 giorni restringimenti della carreggiata

Dal 12 al 15 gennaio, in via Santa Maria in Gradi, si effettueranno lavori che comportano il restringimento della carreggiata, nel tratto vicino all'impianto semaforico, all'altezza di via San Biele. Le operazioni si svolgeranno dalle ore 8:30 alle 17:00, per quattro giorni consecutivi, al fine di garantire la sicurezza e il buon svolgimento delle attività.

Restringimento della carreggiata in via Santa Maria in Gradi, nei pressi dell'impianto semaforico, all'altezza di via San Biele, dal 12 al 15 gennaio, dalle ore 8,30 alle ore 17. Il provvedimento, disposto con apposita ordinanza del settore VII (n. 10 dell'8 gennaio 2026) su istanza di un privato.

