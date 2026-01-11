Laurienté poco presente Fadera gara troppo imprecisa

Nella partita, Laurienté ha avuto una presenza limitata, mentre Fadera è apparso impreciso. Muric si distingue con una prestazione solida, parando anche un tiro di Dybala all’inizio e intervenendo con sicurezza su El Shaarawy prima dell’ora di gioco. La gara si è sviluppata con poche occasioni da entrambe le parti, evidenziando l’equilibrio tra le formazioni in campo.

MURIC 6,5. Dybala lo chiama in causa in avvio, e il portierone neroverde se la cava. Egregio su El Shaarawy poco prima dell'ora di gioco. Il Sassuolo naufraga, lui c'è sempre, a dispetto di un ginocchio malconcio che ci auguriamo non ne limiti l'apporto da qui alle prossime gare. WALUKIEWIZ 5. Duello atipico con Tsimikas, nel senso che il greco lo attacca ad intermittenza, ma lui è altrettanto intermittente nel ripartire. Subisce, invece, gli affondo di Wesley quando la gara imbocca la curva decisiva. IDZES 6. Tiene Dybala alla larga dell'area neroverde, regge e respinge, tampona e rilancia, mandando in archivio il tanto patito qualche giorno fa contro la Juventus.

