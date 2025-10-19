Thorstvedt segnali di crescita Laurienté spreca troppo

Ilrestodelcarlino.it | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

MURIC 6. Ordinaria amministrazione per il portiere neroverde, insidiato solo nel finale da una conclusione larga di Stulic ma mai costretto agli straordinari. Attento un uscita alta sui tanti cross che gli esterni leccesi recapitano in area, non efficacissimo con rilanci di piede mai troppo precisi. WALUKIEWICZ 6. Gara d’attesa, ora ad spettare Gallo che sale e, più spesso, a limitare Morente, cui concede pochissimo. Buona applicazione anche su Banda, che è più fresco e lo punta, senza ma trovare, tuttavia, spazi per superarlo. IDZES 6. Ordinato e mai in affanno: una sbavatura in disimpegno passa in cavalleria, più in generale è dove serve e trova anche il modo di innescare Laurientè, che tuttavia sprecherà, oltre la linea difensiva leccese. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

thorstvedt segnali di crescita laurient233 spreca troppo

© Ilrestodelcarlino.it - Thorstvedt, segnali di crescita. Laurienté spreca troppo

Contenuti che potrebbero interessarti

thorstvedt segnali crescita laurient233Thorstvedt, segnali di crescita. Laurienté spreca troppo - Ordinaria amministrazione per il portiere neroverde, insidiato solo nel finale da una conclusione larga di Stulic ma mai costretto agli straordinari. Segnala msn.com

Cerca Video su questo argomento: Thorstvedt Segnali Crescita Laurient233