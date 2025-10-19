MURIC 6. Ordinaria amministrazione per il portiere neroverde, insidiato solo nel finale da una conclusione larga di Stulic ma mai costretto agli straordinari. Attento un uscita alta sui tanti cross che gli esterni leccesi recapitano in area, non efficacissimo con rilanci di piede mai troppo precisi. WALUKIEWICZ 6. Gara d’attesa, ora ad spettare Gallo che sale e, più spesso, a limitare Morente, cui concede pochissimo. Buona applicazione anche su Banda, che è più fresco e lo punta, senza ma trovare, tuttavia, spazi per superarlo. IDZES 6. Ordinato e mai in affanno: una sbavatura in disimpegno passa in cavalleria, più in generale è dove serve e trova anche il modo di innescare Laurientè, che tuttavia sprecherà, oltre la linea difensiva leccese. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Thorstvedt, segnali di crescita. Laurienté spreca troppo