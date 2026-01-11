L' arbitro si volta e lo mette KO | rissa da bar sul ring

Il 17 settembre 2011, all’interno del MGM Grand Garden Arena di Las Vegas, si è verificato un episodio insolito durante un evento di boxe. Un alterco tra alcuni partecipanti è sfociato in una rissa, coinvolgendo anche l’arbitro. Fuori il deserto rimane silenzioso e immobile, mentre dentro la scena si svolge un episodio che ha attirato l’attenzione per la sua imprevedibilità e la sua natura inaspettata.

Las Vegas, MGM Grand Garden Arena, 17 settembre 2011. Fuori il deserto è nero e immobile, dentro la luce è bianca, verticale, senza ombre. Ventimila persone prendono posto come in una liturgia laica, con i bicchieri di plastica ricolmi e i telefonini già accesi. È la notte in cui Floyd Mayweather torna sul ring dopo il carcere e sedici mesi di assenza, ed è la notte in cui Victor Ortiz, già campione mondiale dei pesi welters, è chiamato a confermarsi. Ci si arriva così: con una carriera perfetta da una parte e una ancora fragile dall’altra. Mayweather è imbattuto, impermeabile, ricco come una multinazionale e tutto sommato ancora solido, malgrado i recenti guai con la legge. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

