L'intervento di Donald Trump ha contribuito a spodestare Nicolas Maduro, il quale ha portato il Venezuela a una grave crisi umanitaria, con milioni di cittadini costretti a lasciare il paese. Questa vicenda evidenzia come le strategie di potere e le decisioni politiche possano influenzare profondamente la situazione internazionale e le sorti di interi Stati.

Donald Trump ha disarcionato Nicolas Máduro, dittatore venezuelano che ha ridotto il suo Paese in condizioni pietose e costretto 8 milioni di persone a scappare dal suo regime. E adesso? Che cosa vuole fare il presidente degli Stati Uniti? "Abbiamo assolutamente bisogno della Groenlandia", ha spiegato Trump. Un’intenzione, una minaccia, da prendere sul serio. Lo ha ribadito anche Stephen Miller, vicecapo dello staff alla Casa Bianca. Miller è tra i consiglieri più ascoltati da Trump, nonché uno dei più feroci. Quando parla, purtroppo, non parla a caso. "Gli Stati Uniti dovrebbero avere la Groenlandia come parte degli Usa", ha detto Miller. 🔗 Leggi su Lanazione.it

