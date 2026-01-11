L’affarista spregiudicato e il Monopoly globale

L’evento del 2026 segna un nuovo capitolo nelle dinamiche internazionali, con Donald Trump che ha assunto un ruolo di rilievo nella scena globale. La sua azione ha portato alla caduta di Nicolas Máduro, dittatore venezuelano responsabile di gravi crisi umanitarie. Questa vicenda evidenzia come le strategie politiche e commerciali possano influenzare equilibri e scenari mondiali, sottolineando l’importanza di analizzare le dinamiche di potere nel contesto internazionale.

Firenze, 11 gennaio 2026 – Donald Trump ha disarcionato Nicolas Máduro, dittatore venezuelano che ha ridotto il suo Paese in condizioni pietose e costretto 8 milioni di persone a scappare dal suo regime. E adesso? Che cosa vuole fare il presidente degli Stati Uniti? «Abbiamo assolutamente bisogno della Groenlandia », ha spiegato Trump. Un'intenzione, una minaccia, da prendere sul serio. Lo ha ribadito anche Stephen Miller, vicecapo dello staff alla Casa Bianca. Miller è tra i consiglieri più ascoltati da Trump, nonché uno dei più feroci. Quando parla, purtroppo, non parla a caso. "Gli Stati Uniti dovrebbero avere la Groenlandia come parte degli Usa", ha detto Miller.

