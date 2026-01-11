La strategia politica di Giorgia Meloni si concentra sulla permanenza al governo fino al 2026, escludendo elezioni anticipate nell’autunno di quest’anno. Tuttavia, il voto nel 2026, anziché nel 2027, rappresenta una possibile opzione futura, da adottare in base alle circostanze politiche. Questa scelta potrebbe influenzare gli equilibri politici e la stabilità del governo, mantenendo una certa flessibilità nelle decisioni strategiche.

Giorgia Meloni sostiene che non ci saranno elezioni anticipate nell’autunno di quest’anno. Eppure, al d là delle sue attuali intenzioni, il voto nel 2026, invece che nel 2027, potrebbe rivelarsi una carta di riserva da giocare al momento opportuno. La partita elettorale, insomma, potrebbe essere aperta prima del tempo e, in qualche modo, potrebbe diventare una chance significativa per la premier per puntare a un bis. Tutto dipenderà, però, da una serie di passaggi cruciali che si manifesteranno tra la primavera e l’estate. In primo luogo, il referendum sulla riforma della giustizia di fine marzo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - La strategia di Meloni. Il voto nel 2026: la carta di riserva per puntare al bis

Leggi anche: FdI apre la fase due, Meloni punta ad allargare il partito e valuta la carta del voto anticipato nel 2026 - ESCLUSIVA

Leggi anche: Perché a Meloni e a Schlein converrebbe andare al voto già nel 2026

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

La strategia di Meloni. Il voto nel 2026: la carta di riserva per puntare al bis; Meloni: «Mai avuto preclusioni ideologiche sul Mercosur, il sì dopo aver ottenuto garanzie»; Meloni in conferenza stampa: dalla Groenlandia a Trentini, la diretta; Esorcismo referendum. Fazzolari chiama il voto (se vince il sì) nel 2026, Fratelli contrari. Ma se lo dice Giorgia....

Meloni: «L'Europa parli con Putin, il 2026 anno della crescita. Alberto Trentini? Sono fiduciosa» - E la consapevolezza che il 2026 dovrà essere l'anno in cui giocarsi l'impossibile, il tutto ... ilgazzettino.it