Il Venezuela e le ombre sulla caduta di Maduro | vince la politica imperiale perde l’umanità

Il crollo di Nicolás Maduro in Venezuela è il risultato di complesse dinamiche politiche e internazionali. In questa analisi, approfondiamo i fattori che hanno contribuito a questa crisi, evidenziando come le strategie di potere e le pressioni esterne abbiano influito sulla situazione del paese, spesso a discapito delle condizioni umane. Un quadro che invita a riflettere sulle conseguenze di un conflitto tra interessi geopolitici e dignità della popolazione venezuelana.

In un precedente analisi, abbiamo ricostruito la genesi e le strutture della caduta di Nicolas Maduro in Venezuela. Resta un dato di fatto: qualcosa in questa vicenda non è chiaro. Non si tratta di un golpe: non ci sono state forze armate ribelli che hanno rovesciato il governo instaurandone uno proprio. Il tutto è avvenuto con estrema celerità, senza che l'esercito venezuelano abbia sparato un solo colpo. Le tempistiche, in effetti, lasciano qualche dubbio. Quasi all'una di notte sono cominciati i bombardamenti: il popolo è stato immediatamente allertato, ma senza ordini precisi. Si aspettavano tutti un segnale, un pronunciamento da parte di uno dei leader politici, che invocasse l'inizio della difesa popolare nazionale, ma nulla.

