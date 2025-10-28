Koopmeiners ringrazia così Tudor | il messaggio del centrocampista olandese per il tecnico esonerato dalla Juve – FOTO

Koopmeiners Juve, il centrocampista olandese saluta il tecnico esonerato: un messaggio di rispetto nonostante le difficoltà e le tante panchine. Un rapporto complesso, fatto di fiducia mai pienamente ripagata e di prestazioni deludenti. Ma nel giorno dell’addio, arriva un messaggio di rispetto che testimonia la professionalità e, forse, anche un legame umano che andava oltre le difficoltà del campo. Teun Koopmeiners, uno dei giocatori più discussi della breve era Tudor alla Juventus, ha voluto salutare il tecnico croato con un breve ma significativo post sui suoi canali social. Koopmeiners: il saluto all’allenatore esonerato. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Koopmeiners ringrazia così Tudor: il messaggio del centrocampista olandese per il tecnico esonerato dalla Juve – FOTO

