Juventus-Roma oggi Supercoppa Italiana calcio femminile | orario tv programma streaming

Oggi, domenica 11 gennaio alle 15:00, si disputa allo Stadio Adriatico di Pescara la finale della Supercoppa italiana di calcio femminile tra Juventus e Roma. La partita rappresenta un importante appuntamento del campionato femminile italiano, offrendo l'opportunità di seguire un confronto tra due delle squadre più competitive della stagione. Di seguito, tutte le informazioni su orario, diretta TV, streaming e programma della giornata.

Il momento è arrivato. Oggi, domenica 11 gennaio, alle ore 15:00 si gioca allo Stadio Adriatico “Giovanni Cornacchia” di Pescara Juventus-Roma, partita valida per la Finale della Supercoppa italiana di calcio femminile. Le due compagini più prestigiose del movimento nostrano si sfidano per il primo titolo dell’anno solare 2026. Stiamo parlando di due realtà reduci da due situazioni nettamente diverse in campo nazionale ed internazionale. Le giallorosse infatti si trovano saldamente al comando della classifica della Serie A; un buon rendimento contrastato però da un cammino negativo in Champions League, dove le ragazze di Luca Rossettini sono state costrette ad alzare bandiera bianca uscendo fuori dai giochi con un turno di anticipo. 🔗 Leggi su Oasport.it

