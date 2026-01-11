Juventus Adani elogia Locatelli Bravissimo

Adani ha recentemente elogiato Locatelli, sottolineando la sua bravura nel centrocampo della Juventus. La squadra, sotto la guida di Spalletti, si distingue per il controllo del gioco e la reattività nel recupero palla. La gestione del possesso e l’aggressività sono elementi chiave del suo stile, che contribuiscono a rendere la Juventus una formazione solida e organizzata.

Le parole di Adani sulla Juventus La Juve spallettiana è una formazione che gestisce il possesso con autorità, che riconquista il pallone con aggressività immediata non appena lo perde. È un collettivo che genera una moltitudine di opportunità da gol, con l'unico difetto di non finalizzare sempre al meglio.

